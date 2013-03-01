Янукович советует спросить у его сына Александра, как тот стал миллиардером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

«У вас есть возможность задать этот вопрос ему лично. Насколько мне известно, у него времени немного больше, чем у меня, и он чаще встречается с прессой, поэтому вам никто не откажет», - сказал Президент.

«Задайте - он вам расскажет. Я подробностей не знаю, я знаю, что он привык много работать, умеет работать, создал нормальную команду», - добавил В.Янукович.

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По словам Президента, он требует от своего сына, и постоянно об этом ему говорит, что все, что он делает, он должен делать прозрачно, «потому что он находится под микроскопом, в том числе и вашим».

По мнению В.Януковича, чем больше в Украине будет успешно работающих людей, тем лучше будет для страны. Главное, по словам Президента, чтобы эти люди своевременно платили налоги и создавали новые рабочие места.