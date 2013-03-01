Украинцы с декабря смогут сохранить номер телефона при смене оператора - СМИ

Как пишет газета КоммерсантЪ-Украина, вчера Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) утвердила окончательный вариант правил предоставления этой услуги, позволяющий оперативно и бесплатно менять оператора. Впрочем, участники рынка считают, что внедрить услугу в срок нереально, и надеются, что Минюст не утвердит документ.

Обсуждавшееся последние три месяца "Положение о предоставлении услуг переноса абонентского номера и пользования персональным номером" (Mobile Number Portability; MNP) НКРСИ утвердила вчера фактически без изменений. Услуга будет бесплатной для абонентов — для ее активации достаточно будет отправить SMS или заполнить заявку на сайте "принимающего" оператора. После этого перевод абонента должен быть осуществлен в течение суток с момента регистрации заявления. Мобильные операторы обязаны начать предоставлять сервис с 1 декабря 2013 года.

Главной особенностью новой редакции документа стал существенный перенос сроков внедрения услуги для операторов фиксированной связи. В ходе обсуждения были приняты поправки, предложенные крупнейшими игроками — "Укртелекомом" и группой Vega (входит в СКМ). Они смогли убедить регулятора, что не имеют технической возможности внедрения переноса номера из-за большого количества устаревших коммутаторов. Фиксированные операторы могут начать предоставлять услугу не позднее 1 января 2015 года, а обязательной она станет лишь с 2025 года.