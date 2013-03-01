Янукович обещает журналистам научиться с ними общаться

“Что касается критики в мой адрес - я вам благодарен”, - заявил он, отвечая на слова журналистки относительно того, что пресс-конференция Президента происходит впервые за последние 15 месяцев.

“Я иногда шучу, почему мы не так часто встречаемся. Я честно говорил уже много раз, что я не очень люблю это. Как говорят, кто чему учился. Я вот этому не учился. Это мой недостаток, но я буду с ним бороться, я вам это обещаю”, - сказал В.Янукович.