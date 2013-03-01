Янукович призывает украинцев еще подождать с «покращенням»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы много времени упустили, - заявил В.Янукович. - Почти 20 лет мы не занимались реформами».

По его словам, тогда была сложная политическая ситуация, «по крайней мере, так объясняют предшественники». «То не поддерживал парламент, то правительство было не такое», - передал он слова «предшественников».

Как сказал В.Янукович, все эти неудобства привели к тому, что «мы оказались в очень сложной ситуации». «Когда переделывается дом, есть неудобства, страдают все, кто там жил», - отметил он и прибавил, что «нужно время, мы должны преодолеть все старые стереотипы».

«Нам нужно немножко потерпеть, чтобы преодолеть неудобства», - сказал В.Янукович.