Вор предложил милиционерам половину украденного
23:13, 28 февраля 2013Общество
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Во Львове патрульные милиции задержали мужчину, который обокрал частный дом, унеся из него денег и ценностей на 600 тыс. грн, из которых 300 тыс. предложил стражам порядка за свое освобождение.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержанный имел при себе сумку с украденными вещами и деньгами.
Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.185 (кража в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
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