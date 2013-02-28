Милиция накрыла on-line-порностудию

В Запорожье сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми и преступлениями против нравственности управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Запорожской области выявили подпольную on-line-порностудию.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, в порностудии «работали» 10 жительниц Запорожской области, большинство – студентки местных вузов, которые используя различные интимные принадлежности создавали «картинку», которая с помощью веб-камер транслировалась в он-лайн режиме на один из иностранных «узкоспециализированных» сайтов.

Факт работы on-line-порностудии был установлен и задокументирован в конце прошлой недели.

Сотрудники милиции провели обыск в помещении, откуда осуществлялась трансляция, и изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности (системные блоки компьютеров, камеры, интимные принадлежности). Также был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление личностей лиц, причастных к организации и функционированию on-line-порностудии.

Сведения о криминальном правонарушении внесены в ЕРДР с квалификацией по ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт порнографии).

Ведется досудебное следствие.