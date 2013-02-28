В Интернете появилось видео расстрела мэра Симеиза

За "Мерседесом" главы поссовета подъезжает ВАЗ, из него выходит один мужчина, открывает стрельбу, после чего скрывается на легковушке.

Видео опубликовал крымский сайт "Центр журналистских расследований"

Портал пишет, что это фрагмент записи с видеокамер отеля неподалеку от поссовета - именно возле него произошел расстрел.

К.Костенко похоронят в субботу на кладбище в Симферополе, в пятницу в Симеизе пройдет прощание с мэром.

Премьер-министр Крыма Анатолий Могилев сегодня на брифинге назвал расстрел мэра отголоском нерешенных земельных проблем на юге Крыма.

"На протяжении последних двадцати лет в Крыму накапливалось очень много проблем, связанных с землей. Их невозможно решить за год, два или три… Наверное, эти проблемы выливаются в такие вот печальные события", - сказал А.Могилев.

Как сообщал УНИАН, К.Костенко расстреляли 26 февраля. В тот же день неподалеку от горы Кошка обнаружен сожженный автомобиль ВАЗ с автоматическим оружием внутри.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Основной версией расстрела К.Костенко является его профессиональная деятельность, заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.