У Азарова рассказали о сложной ситуации с задолженностью по зарплатам

28 февраля в Харькове министр социальной политики Украины Наталья Королевская провела совещание по вопросам задолженности по выплате заработной платы в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, на которое были приглашены представители облгосадминистраций и руководители предприятий, имеющих задолженность по выплатам заработной платы, сообщает tsn.ua.

Как отметила Королевская во вступительном слове, особое беспокойство вызывает рост долгов по зарплате на предприятиях Харьковской области. На сегодня задолженность составляет 100 млн грн, из них долги государственных предприятий – 68 млн грн, и долг постоянно растет.

"Ситуация с задолженностью по зарплатам остается сложной. И наша задача – защитить людей от руководителей предприятий, которые безответственно относятся к своим обязанностям", - подчеркнула Королевская. Отдельно министр коснулась вопроса с задолженностью по зарплатам на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" и озвучила список предприятий-должников: завод им. Малышева, Чугуевский авиационный ремонтный завод, Харьковский механический завод. "Укроборонпром должен дать пояснение, что происходит, и когда это закончится", - потребовала Королевская.

В свою очередь, зампредседателя Харьковской ОГА по социальным вопросам Игорь Шурма добавил, что на сегодня задолженность по зарплате на государственных предприятиях области составляет 61 млн грн, из которых почти половина (28 млн грн) приходится на предприятия концерна "Укроборонпром".