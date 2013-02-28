В Минагрополитики рассказали, как ускорить развитие инфраструктуры на селе

И именно развитие мелко- и среднетоварных производителей путем объединения в сельхозкооперативы уже поддержали более 83% сельских и поселковых советов. Таким образом, общественность сегодня соглашается, что кооперация будет способствовать увеличению доходов селян через занятость, создание комфортных условий труда и развитую инфраструктуру.

«В сельской местности, которая занимает 70% территории Украины, проживает треть украинского населения − трудолюбивые и хозяйственные селяне. Любая другая страна не может похвастаться таким. Поэтому наша задача − помочь сельским общинам динамично развиваться и чтобы для каждого селянина место, где он живет и работает, стало по-настоящему родным», − подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Как сообщает LB.ua, на сегодня некоторые сельские населенные пункты имеют неудовлетворительную сеть объектов социальной инфраструктуры. Поэтому развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры на селе является задачей номер один на 2013 год, что неоднократно отмечал Президент Украины.

Развитие социальной инфраструктуры сел неразрывно связано с созданием надлежащего экономического основания. Так, именно хозяйствами населения производится 76% говядины, 56% свинины, 18% мяса птицы и 78% молока. Однако, чтобы селяне получали достойные доходы за свой труд, необходимо создавать кооперативы. Именно эта форма хозяйствования остается одним из самых эффективных механизмов организации труда на селе. На сегодня в Украине работает 885 обслуживающих сельхозкооперативов. И по мнению председателей сельских и поселковых советов, в Украине необходимо создать еще почти 18 тысяч единиц сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

«Мы разрабатываем меры, направленные на стимулирование экономических процессов на селе, всестороннее развитие сельских территорий и формирование среднего класса селян. И главный механизм, который мы предлагаем, − это сельскохозяйственная кооперация, которая поможет поднять конкурентоспособность малых форм хозяйствования и заложит основу для возрождения украинского села», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Сельский хозяин, получив определенную прибыль от своей деятельности, будет вкладывать средства в повышение уровня коммунальных и бытовых условий жизни. Со временем определенная часть доходов будет уплачиваться в местный бюджет именно для целевого использования на благоустройство, работу транспорта и другие.

Поэтому в 2013 году государство активизирует работу по стимулированию развития обслуживающей, производственной сельскохозяйственной кооперации, а также производству товарной продукции в хозяйствах населения. Что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов селян через занятость и предпринимательскую активность, создание комфортных условий труда, а также развитую социальную инфраструктуру.