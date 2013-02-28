Новые тарифы на газ для населения перекроют повышенными субсидиями

Украина приближается к подписанию новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Одним из ключевых требований для предоставления Украине очередного транша кредита по программе stand-bay сейчас остается повышение тарифов на газ для потребителей. «Украине надо решить вопрос тарифной политики на газ. В частности, субсидии распределяются той группе, которая в них не нуждается», – заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер. По его мнению, регулирование тарифов на газ и тепловую энергию должно сопровождаться усилением социальных программ, которые должны быть строго адресными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, правительство настроено на полное выполнение требований МВФ путем внедрения дифференцированного подхода к формированию тарифов ЖКХ. Это означает, что решая вопрос цен на газ, правительство может повысить расценки только для высокообеспеченных слоев общества, которые живут в больших домах и квартирах, и, соответственно, используют «голубое золото» в больших количествах. Что же касается социально уязвимых категорий населения, то, выполняя требования МВФ, Кабмин, наоборот, планирует увеличить субсидии и расширить круг их получателей.

Вопрос введения дифференцированных тарифов будет решаться уже в ближайшее время, так как в следующий раз миссия МВФ прибудет в Украину уже в конце марта. Напомним, что в настоящее время идет процесс подписания новой программы с МВФ на общую сумму порядка $10 млрд.