США благодаря сланцевой нефти снизили импорт до минимума за 15 лет

Об этом сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на данные управления по энергетической информации (Energy Information Administration - EIA) минэнерго США.

Как сообщает РИА Новости, продолжающееся сокращение покупок импортной нефти страной объясняется увеличением собственной добычи в США. В декабре прошлого года страна снизила импорт нефти на 13%, что является самым низким месячным уровнем с 1997 года.

Ведущим продавцом нефти США осталась Канада, увеличившая в среднем за год поставки на 8%, до рекордных 2,4 миллиона баррелей в сутки. На втором месте Саудовская Аравия, также крупными поставщиками нефти в страну являются Венесуэла и Мексика.

По мнению экспертов EIA, США в 2013 году увеличат добычу нефти на 14% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 7,3 миллиона баррелей в день, а в 2014 году - еще на 8%, до 7,9 миллиона баррелей в день. Таким образом, за два предстоящих года добыча нефти в стране может вырасти на 23% по сравнению с уровнем 2012 года в 6,4 миллиона баррелей в сутки. Такой рост стал возможен благодаря развитию технологий, позволяющих нефтяникам добывать углеводороды в плотных формациях сланца в американских штатах Техас, Северная Дакота и Монтана.