Стабильность гривни увеличила депозитную базу до 5% - СМИ

Такое мнение в комментариях «і» высказали опрошенные финансисты.

«Если в июне прошлого года депозитная база составляла 506 млрд. грн., то сейчас она выросла до 580. За полгода это существенный скачок, так как в сравнении с тем же июлем прошлого года и июлем позапрошлого депозиты выросли на 40 млрд. гривен. Это неплохой показатель, учитывая, что в мире наблюдается замедление темпов экономического роста, а украинская экономика очень чувствительна к динамике мировой. Поэтому это неплохие показатели. И это показывает, что все же НБУ проводит нормальную, адекватную монетарную политику», - говорит экономический эксперт, бывший советник главы НБУ Виктор Лисицкий.

Заместитель главы правления Укрсиббанка Константин Лежнин связывает рост депозитной базы с сезонным фактором, а также ростом доверия к банковской системе.

«Общий портфель депозитов физических лиц нашего банка вырос с начала года на цифру около 5%», - говорит заместитель главы правления Укрсиббанка Константин Лежнин.

Данную тенденцию он связывает с сезонным фактором, а также ростом доверия украинцев к банковской системе.

«Основные причины такого роста – сезон, поскольку конец зимы это получение бонусов, других выплат, а также тот факт, что клиенты становятся более чувствительными к надежности банков и менее - к доходности, то есть уже не гоняются за бешенными ставками по депозитам. Важен и тот факт, что с начала года в людей появилась определенная вера в собственную экономику, кроме того не оправдались страшилки относительно обвала гривны», - отмечает финансист

С этими факторами связывает рост депозитов председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.

«У нас депозитная база выросла где-то до 2%. Это связано с тем, что у людей появилась доверие к национальной валюте, что повлекло падения спроса на иностранную валют. Тем более в конце зимы, до начала делового сезона, население традиционно несет больше депозитов», - говорит банкир.

Напомним, что ранее Независимая ассоциация банков Украины констатировала рост депозитной базы в январе на 2,5%.