В Парламенте инициируют увеличение доплат учителям, врачам и работникам культуры

«Учителя, врачи и работники культуры - являются одними из самых уважаемых в стране. Однако за свою добросовестную работу они получают копейки », - заявил нардеп Игорь Молоток, комментируя свой законопроект о повышении социальных гарантий вышеупомянутым категориям бюджетных работников, который на днях был зарегистрирован в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе нардепа, согласно законопроекту учителя, врачи и работники культуры должны получать три вида ежегодной адресной помощи - в размере должностного оклада и ежемесячная надбавка за выслугу лет от 10% до 30%.

Кроме того, законопроект предусматривает установление дополнительной доплаты за работу в сельской местности 25% от должностного оклада.