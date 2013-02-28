В 2012 году Украина и Турция наторговали на более чем $6 млрд

Это на 469,5 млн. дол. США больше, чем в 2011 году.

«Развитие украино-турецкого сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах является определяющим фактором развития стратегического партнерства между нашими странами. Украина рассматривает Турцию как одного из ключевых торговых партнеров. По объемам экспорта украинских товаров Турецкая Республика в 2012 году заняла второе место после России. Положительное сальдо для Украины - более 1,5 млрд. дол.», - отметил заместитель Министра экономического развития и торговли Александр Пинский в ходе встречи с Послом Турецкой Республики в Украине Мехметом Самсаром, состоявшейся 27 февраля.

По данным Госкомстата Украины, товарооборот между нашей страной и Турцией, по сравнению с 2011 годом, увеличился на 7,8% или на 407 млн. дол. США и составил 5 млрд. 637 млн. дол.

В 2012 году в структуре украинского экспорта в Турцию доминировали черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, удобрения, семена и плоды масличных растений.

А в импорте из Турции в Украине преобладали: съедобные плоды и орехи, цитрусовые, текстиль, трикотаж, средства наземного транспорта, пластмассы, полимерные материалы.

Начиная с 2007-го наблюдается прирост турецких инвестиций. Так, на 01.10.2012 в экономику Украины привлечено 183,89 млн. долларов, что составило 0,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику. С начала 2012 года прирост турецких инвестиций составил 14,5 млн. дол. США.

Наибольший объем турецких инвестиций был привлечен в промышленность - 40,2% от общего объема турецких инвестиций в экономику Украины (что составляет 73,9 млн. дол. США), деятельность транспорта и связи - 16,7% (30,77 млн. долл. США), операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям - 12,8% (23,47 млн. дол. США), торговля - 10,8% (19,87 млн. дол. США).

Одним из механизмов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества является традиционное представление Украины на Измирской международной ярмарке. Национальная экспозиция Украины здесь организуется уже на протяжении 11 лет, в рамках работы выставки традиционно проводится украино-турецкий бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Украины и Турции.

«В 2013 году мы также планируем представить экономический и промышленный потенциал Украины на Измирской ярмарке и надеемся на поддержку Турции», - сказал Александр Пинский.