Официальный курс валют на 28 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 27 февраля – 799.3000) 100 EUR – 1046.8432 (на 27 февраля – 1045.2446) 10 RUR – 2.6104 (на 27 февраля – 2.6130) Все курсы валют на 28 февраля

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