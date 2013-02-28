Налоговая милиция выявила факты экспорта в оффшоры
03:29, 28 февраля 2013Общество
1382 0
В Полтавской области работники налоговой милиции выявлены факты экспорта товаров в оффшоры на сумму 126,5 млн дол.
Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Полтавского управления налоговой милиции Дмитрий Скобельский.
По его словам, в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции ГНС в Полтавской области выявлено 2 факта экспорта товаров в оффшоры и страны с льготным налогообложением на общую сумму 126,5 млн дол., во время которых с целью занижения объекта налогообложения были использованы схемы уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей на общую сумму около 80 млн грн.
По данным фактам возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.212 УК Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter