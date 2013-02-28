Налоговая милиция выявила факты экспорта в оффшоры

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Полтавского управления налоговой милиции Дмитрий Скобельский.

По его словам, в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции ГНС в Полтавской области выявлено 2 факта экспорта товаров в оффшоры и страны с льготным налогообложением на общую сумму 126,5 млн дол., во время которых с целью занижения объекта налогообложения были использованы схемы уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей на общую сумму около 80 млн грн.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.212 УК Украины.