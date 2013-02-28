Милицейский опер послал на разбой двух уголовников

Об этом УНИАН сообщил заместитель прокурора Одесской области Денис Черных, под руководством которого 26 февраля проходило задержание.

«Оперуполномоченный, злоупотреблял своим служебным положением, будучи сотрудником одного из райотделов милиции Одессы. Противоправные действия он осуществлял при помощи ранее судимых лиц», - сказал Д.Черных.

Как сообщил УНИАН информированный источник в прокуратуре, подозреваемый – 36-летний старший оперуполномоченный сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков одного из райотделов города. «Милиционеру стало известно, что у состоятельного человека – на хранении большая сумма денег, и он решил жертву ограбить», - рассказал источник.

Было установлено, что милиционер организовал и спланировал разбойное нападение совместно с двумя подельниками, один из которых сообщил о готовящемся преступлении в СБУ. По поручению правоохранителей, данный мужчина сказал организатору нападения, что задуманное выполнено. В качестве доказательства вручил милиционеру большую сумму долларов, которые якобы отобрал у пострадавших, но на самом деле получил для проведения спецоперации от правоохранителей. Подозреваемый задержан во время получения денег.

В отношении милиционера открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Следствие продолжается.