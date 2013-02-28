Военные моряки задержали злоумышленника с телефонным проводом

01:35, 28 февраля 2013
Общество
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В Крыму военные моряки задержал злоумышленника, который пытался похитить телефонный провод в войсковой части.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины со ссылкой на заместителя командира Южной военно-морской базы ВМС по воспитательной работе капитана 2-го ранга Виктора Шмигановского, около часа ночи в помещении дежурного одной из войсковых частей сработала сигнализация, которая свидетельствовала о разрыве провода телефонной связи войсковой части.

По сигналу «Тревога» было поднято дежурное подразделение войсковой части. Шесть матросов срочной службы под командованием главного корабельного старшины прибыли к вероятному месту разрыва кабеля, провели поисковые работы и организовали засаду.

В 3 часа ночи военнослужащие дежурного подразделения поймали «с поличным» злоумышленника - ранее судимого местного жителя Л., 1977 г. р. Задержанного доставили в отделение милиции в поселке Новоозерное, где тот сознался, что пытался совершить кражу телефонного провода.

Сотрудники милиции поблагодарили военных моряков за оперативные и решительные действия.

Военнослужащие приказом командира воинской части поощрены краткосрочным отпуском. Кроме того, родителям военных моряков будут отправлены благодарности за образцовое выполнение воинского долга их сыновьями.

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