Прокуратура требует от хоккейного клуба вернуть землю под Киевом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Как отмечается в сообщении, Киевсовет в конце 2007 года заключил с ООО «Хоккейный клуб «Сокол Киев» договор аренды почти 29 га земли стоимостью свыше 40 млн. грн по ул. Городской в Пуща-Водицком лесничестве Святошинского лесопаркового хозяйства для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с ледовым стадионом и административным зданием.

В то же время прокурорской проверкой установлено, что строительство спортивного комплекса до сих пор не начато и с июня 2012 года хоккейный клуб систематически не платит арендную плату, подчеркнули в пресс-службе.

Согласно информации Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе Киева, размер долга за аренду земли составляет почти 1 млн грн, прибавили в прокуратуре, подчеркнув, что по законодательству, систематическая неуплата земельного налога или арендной платы является основанием прекращения права пользования земельным участком.

Следовательно, в иске прокуратура требует прекратить право арендатора пользования земельным участком и обязать «Хоккейный клуб «Сокол Киев» вернуть его в коммунальную собственность.