В Киеве новая мода - катание на сцепках между вагонами метро

Об этом сообщила УНИАН помощник начальника линейного управления Киевского метрополитена Наталия Керницкая.

«Через социальные сети «сцеперы» планируют свои поездки и формируют группу, снимают все происходящее, а позже выкладывают видео в Интернете. Такие сюжеты пользуются популярностью, но большинство из «сцеперов» даже не представляют, какому риску они поддают свою жизнь во время катаний с ветерком», - сказала она.

По словам Н.Керницкой, на протяжении 2012 года работниками линейного управления метрополитена было составлено 19 административных протоколов за такие действия, а с начала 2013 года зафиксировано уже 2 подобных случая.

Столичные стражи порядка и работники метрополитена предупреждают об опасности нарушение правил проезда в метрополитене», - отметила Н.Керницкая.