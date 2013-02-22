Фюле порадовало постановление ВР о евроинтеграции

Так он прокомментировал принятое в пятницу постановление Верховной рады по евроинтеграции Украины, сообщает Росбалт.

"Рад видеть межпартийное постановление о поддержке проевропейской повестки дня накануне саммита ЕС – Украина", — пишет еврокомиссар на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, 22 февраля депутаты Верховной рады проголосовали без обсуждения за постановление по евроинтеграции Украины. За это решение отдали голоса 315 народных депутатов.

Напомним, что Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 года Соглашение было парафировано сторонами.

Саммит Украина — ЕС состоится 25 февраля в Брюсселе. В ноябре в Вильнюсе пройдет саммит "Восточного партнерства".