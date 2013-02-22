НАТО просит Украину увеличить участие в миротворческих операциях

«Просьба была НАТО рассмотреть вопрос и возможности увеличения присутствия нашего контингента в миротворческих операциях как в количественном, так и в качественном составе», - сказал он.

Министр отметил, что на сегодня в 10 миротворческих операциях в 7 странах мира принимают участие 670 украинских военнослужащих, прежде всего, вертолетчики, медики, саперы и штабные работники.

При этом министр обороны выразил мнение, что Вооруженные силы Украины готовы увеличить свое присутствие, однако отметил, что окончательное решение зависит от Президента и Верховной Рады.

«Состав боевых частей Украины 80 тыс., а сегодня задействовано 670 человек. Понятно, что Украина способна увеличить присутствие. Но решение принимает не Министерство обороны, это решение принимает Верховная Рада и Президент», - сказал П.Лебедев.

«Там, где не ведутся боевые действия, есть смысл рассматривать увеличение присутствия военнослужащих», - добавил он.

Министр отметил, что это будет показателем миротворческой миссии Украины, профессионализма ее военнослужащих, даст возможность практического обучения военнослужащих в экстремальных условиях, а также будет способствовать продвижению Украины как внеблокового государства, в котором, тем не менее, существуют Вооруженные силы, способные ответить на любую агрессию.