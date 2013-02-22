Россия заявляет, что украинских моряков в Нигерии, еще никто не освободил

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации Министерства иностранных дел РФ, получено подтверждение, что живы захваченные 17 февраля с малазийского буксира «Armada Tuah 101» шестеро (по уточненным данным) иностранных членов экипажа: гражданин России старший помощник капитана Андрей Новиков, трое украинцев и двое индийцев.

«Все они, включая граждан Украины, новость об освобождении которых была распространена в СМИ 20 февраля, остаются в руках похитителей, однако занимающиеся их вызволением представители компании- судовладельца настроены достаточно оптимистично», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в пресс-службе МИД Украины сообщили, что трое гражданин Украины – члены экипажа шельфового буксира Armada Tuah 101, захваченные в плен, освобождены. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Посольство Украины в Нигерии находится на постоянной связи с представителями компании-судовладельца.

По информации агентства «Рейтер», три украинца, россиянин и два гражданина Индии были захвачены пиратами, которые атаковали судно Armadah Tuah у побережья Нигерии.

Ранее Международное морское бюро (ММБ) сообщило о том, что 17 февраля приблизительно на расстоянии 80 км от нигерийского побережья пираты напали на судно Armadah Tuah.

Во время нападения на эксплуатируемое нигерийской компанией-оператором Armada Century Ltd вспомогательное судно Armadah Tuah под флагом Малайзии пираты захватили только иностранцев, находившихся на борту. Нигерийцы, которые входили в состав экипажа, впоследствии перегнали покинутое морскими разбойниками судно к берегу.

По словам представителя полиции нигерийского штата Байельса Фиделиса Одунни, «трое из похищенных - из Украины, двое - из Индии, один - из России. Один из похитителей позвонил и потребовал 200 миллионов найра (около одного миллиона евро)».