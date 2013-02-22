Митрополит Владимир передал родительский дом монастырю

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви.

Отмечается, что Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеймоновоском монастыре в Феофании принял настоятельницу Головчинецкого Свято-Преображенского женского монастыря игуменью Любовь (Пихур).

Село Марковцы - малая родина Владимира, а в Головчинецком монастыре будущий митрополит был крещен.