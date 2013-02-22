Прокуратура Киева требует запретить строительство на Черторое

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Деснянского района Киева.

Решением Киевсовета в 2003 году ООО «Примател» отведено четыре земельных участка общей площадью 3 га стоимостью 28 млн. грн для строительства, эксплуатации и обслуживания водноспортивного комплекса в парке «Дружбы народов» в урочище Черторой. Впоследствии Киевсоветом с застройщиком были заключены четыре договора долгосрочной аренды земли.

Прокурорской проверкой установлено, что переданная под застройку часть земельного участка находится в пределах прибрежно-защитной полосы и водной акватории Днепра, являющегося водным объектом общегосударственного значения.

По законодательству прибрежно-защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, где запрещено строительство каких-либо сооружений (кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных), в том числе баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей и т. п.

Застройщик же запланировал построить в прибрежно-защитной полосе главный корпус, котельную с подземными резервуарами, канализационно-насосную станцию со встроенным блоком очистки воды, бассейн, артезианскую скважину, открытую автостоянку на 19 машин, спортивные площадки и эллинг.

Кроме того, как выяснилось, часть земельного участка, входящего в водную акваторию Днепра, передана под застройку без соответствующего решения Кабинета Министров Украины, который наделен исключительной компетенцией по распоряжению водными объектами общегосударственного значения.

К тому же, проект землеустройства не согласован киевской санитарно-эпидемиологической службой, Государственным управлением экологии и природных ресурсов, Главным управлением охраны культурного наследия, а государственная экспертиза землеустроительной документации проведена не уполномоченным органом.

В иске прокуратура требует отменить решение Киевсовета, признать недействительными договоры аренды и запретить строительство водноспортивного комплекса в парке «Дружбы народов» в урочище Черторой.