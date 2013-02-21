Возле «Каравана» ночью опять стреляли: есть раненые

Как передает корреспондент УНИАН, следователи Оболонского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве установили, что один из конфликтующих сделал несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет (сейчас назначена экспертиза, которая установит, что именно применил участник конфликта). Пострадавший с ранением ноги доставлен в больничное заведение.

Выяснено, что ранее обе конфликтующие стороны находились в одном из ночных ресторанов, уточнила Виктория Белозерцева, помощник начальника Оболонского РУ, где и поссорились. «Развязка» пьяной ссоры произошла уже на улице.

Следственным отделом Оболонского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296: «Хулиганство».

Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. По поручению следователя опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.

Все участники ночного конфликта установлены. Статус и мера пресечения в отношении лиц, непосредственно причастных к событию, сейчас определяются.