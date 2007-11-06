У Кернеса есть зуб на Зуба

В Харькове суд начал рассмотрение иска секретаря городского совета Геннадия КЕРНЕСА к депутату горсовета Вячеславу КАРТАВЫХ.

Как передает корреспондент УНИАН, однако в предварительном судебном заседании объявлен перерыв до 14.30 30 ноября.

Во время заседания судья Киевского районного суда Харькова Геннадий ЗУБ сообщил, что такое решение принято в связи с тем, что на заседание не явился ни ответчик, ни его представители, а также большинство третьих лиц.

Как сообщал УНИАН, в своем иске Г.КЕРНЕС просит суд признать недостоверной и опровергнуть информацию, которую В.КАРТАВЫХ обнародовал 27 августа во время пресс-конференции в информагентстве "Status Quo", 4 октября - в пресс-центре "Майдан Свободы", а также 16 октября - в программе "Отражение" производства АТН.

Третьими лицами по иску выступают информагентство "Status Quo", пресс-центр "Майдан Свободы", ООО "Телерадиокомпания АТН" и другие телекомпании.

В.КАРТАВЫХ 27 августа во время пресс-конференции в информагентстве "Status Quo" заявил, что Г.КЕРНЕС вроде бы сам организовал взрывы возле гостиницы "Националь" и здании горсовета, а также вроде бы в каждом номере гостиницы установлена аппаратура для прослушивания, принадлежащая Г.КЕРНЕСУ.

Также В.КАРТАВЫХ заявил, что половина секретного предприятия, расположенного на пл. Конституции, 21Б, по согласию руководства СБУ перешла в собственность секретаря горсовета. Кроме того, депутат горсовета утверждал, что Г.КЕРНЕС содержит группу боевиков, которые имеют удостоверение помощников депутатов и работников горсовета, а также имеет партбилет партии "Наша Украина".

4 октября в пресс-центре "Майдан Свободы" В.КАРТАВЫХ обвинил Г.КЕРНЕСА в давлении на подозреваемого в причастности к подготовке покушения на премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА Игоря БУДАРНОГО к взрывам, направленным против Г.КЕРНЕСА, а также в организации коррупционных деяний.

Во время программы "Отражение" В.КАРТАВЫХ назвал Г.КЕРНЕСА "аферистом" и обвинил его в использовании служебного положения для сведения счетов с некоторыми высокопоставленными должностными лицами и политиками.