Комиссия утверждает, что на Ан-24, разбившемся в Донецке, «зайцев» не было

На борту самолета Ан-24, выполнявшего 13 февраля чартерный рейс «Одесса-Донецк» и потерпевшего катастрофу в Донецке, незарегистрированных пассажиров не было.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ Одесского городского совета со ссылкой на предварительные выводы одесской комиссии, расследующей обстоятельства трагедии.

«На сегодняшний день детально рассмотрен вопрос процедуры пропуска на территорию аэропорта и пропуска пассажиров на борт самолета АН-24, следовавшего 13 февраля 2013 года рейсом «Одесса-Донецк». Члены комиссии пришли к выводу о том, что у всех пассажиров, оказавшихся на борту рейса «Одесса-Донецк», были документы, удостоверяющие право на полет. Ответственность за выдачу этих документов лежит на организаторе рейса. Пока нарушений инструкций со стороны сотрудников аэропорта не выявлено. Работа комиссии продолжается», - сообщили в отделе.

В состав созданной комиссии вошли: вице-мэр Одессы Сергей Подгайный, депутат Одесского горсовета Андрей Жданов, директор департамента оборонной работы, гражданской обороны, взаимодействия с правоохранительными органами и ГСЧС Дмитрий Зубов, заместитель директора юридического департамента горсовета Роман Лебедев, а также исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи горсовета Павел Стерлядов.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление. На борту самолета находились 52 человека (8 членов экипажа), пятеро погибли. Сообщалось, что 5 из 44 пассажиров указанного самолета не были зарегистрированы. По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка было начато уголовное производство.

Чтобы выяснить, каким образом в разбившийся в Донецке самолет Ан-24 попали незарегистрированные пассажиры, мэр Одессы Алексей Костусев создал комиссию по проверке соблюдения коммунальным предприятием «Международный аэропорт Одесса» режима доступа на контрольную часть зоны аэропорта. Комиссию возглавил 1-й заместитель городского головы Николай Ильченко.

20 февраля вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что работа по расшифровке «черных ящиков» самолета и анализу полученной информации будет завершена в течение 10 дней.