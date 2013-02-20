Польские пограничники нашли на границе с Украиной 140 патронов

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Бещадского отдела пограничников, в зоне ответственности которого находится этот пункт пропуска.

Боеприпасы были обнаружены на польской территории возле помещения пункта пропуска, в котором пограничники проверяют лиц, пересекающих границу.

Пресс-служба сообщила, что теперь проводятся следственные действия, чтобы выяснить, каким образом патроны попали на территорию пункта пропуска.