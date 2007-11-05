В Черниговской области установят 56 знаков в память Голодомора

В этом году в 56 населенных пунктах Черниговской области, которые больше всего пострадали в результате Голодомора, откроют памятные знаки.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба облгосадминистрации, председатель Черниговской ОГА Владимир ХОМЕНКО считает, что память о Голодоморе - это не только увековечение жертв, но и внимание и реальная помощь тем, кто через страдания выжил и сегодня есть среди нас. Поэтому, по его мнению, так актуально в этом году завершить составление списка пострадавших от Голодомора, к чему обязывает и соответствующий Указ Президента Украины "О мерах в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Также В.ХОМЕНКО призвал председателей райгосадминистраций подойти к поставленным задачам со всей ответственностью. В частности, поддерживать в надлежащем порядке места массовых захоронений жертв Голодомора 1932-1933 годов в населенных пунктах области. "Это долг властей перед погибшими", - подчеркнул руководитель области.

В.ХОМЕНКО считает, что к процессу формирования национальной памяти должны привлекаться дети и молодежь. В частности, принимать участие в сборе и систематизации свидетельств о событиях 1932-1933 годов. В каждой школе должны экспонироваться воспоминания, собранные и записанные учениками. По мнению председателя облгосадминистрации, экспозиция о Голодоморе, памятных материалах о тех временах, а также современные фотографии, рассказывающие об увековечении памяти жертв трагических событий, должны стать частью "Украинской светлицы" в школе.