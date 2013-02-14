Билеты на международные поезда будут продавать с учетом перевода часов

«Укрзализныця» с 15 февраля начнет предварительную (за 45 суток) продажу билетов на международные поезда, в том числе и в Россию, на даты с 31 марта с учетом перехода Украины на летнее время.

Как сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус, «график движения поездов корректируется с учетом перехода Украины на летнее время».

«Никаких проблем для пассажиров не будет. Завтра билеты будут уже в продаже, как это установлено существующим порядком», - сказал он.

Напомним, Российские железные дороги заявили о приостановке продажи билетов на поезда, следующие в направлении Украины, с 30 марта текущего года в связи с обращением украинской стороны по поводу отсутствия окончательного решения о переходе Украины в марте 2013 года на летнее время.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перехода на «летнее» время. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки. Установление такого порядка исчисления времени направлено на «обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, повышение работоспособности населения, уменьшение количества аварий», утверждают в Минэкономразвития.

В январе 2013 года вопрос перехода на летнее время вновь обсуждался в Минэкономразвития, однако окончательного решения так и не было принято.