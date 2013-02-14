СМИ: Россия приостановила продажу билетов на поезда в Украину

В российской компании пояснили, что решение о приостановке билетов было принято по просьбе администрации железных дорог Украины. Украинские власти пока окончательно не решили, будет ли страна в марте 2013 года переходить на летнее время, пишет Lenta.ru.

Минэкономразвития Украины в середине января текущего года предложило отменить переход на летнее время. По замыслу чиновников, в стране должно было быть введено время второго часового пояса (киевское время, UTC+2), что позволило бы отказаться от ежегодного перевода стрелок. Однако вопрос пока не решен.

Осенью 2011 года РЖД также приостанавливали продажу билетов на поезда в Украину — из-за того, что Украина переходила на зимнее время, а Россия нет. Продажи на поезда, отправляющиеся в начале декабря, возобновились в середине ноября.

В России переход с летнего на зимнее время был отменен в 2011 году. Осенью 2012 года в Госдуму был внесен законопроект о переходе на постоянное зимнее время. После этого в РЖД временно остановили продажу билетов на поезда дальнего следования до решения властей по времени. 1 октября продажи билетов были возобновлены: в РЖД решили не дожидаться окончательного решения правительства по зимнему времени.