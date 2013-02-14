Прокуратура взялась за расследование авиакатастрофы в Донецке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным прокуратуры, установлено, что самолет чартерным рейсом "Одесса-Донецк" 13 февраля в 18.24 выполнил некорректную посадку (во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы) в международном аэропорту имени Сергея Прокофьева. От удара воздушное судно перевернулось, его корпус раскололся и началось задымление.

В 18.45 возгорание было локализовано.

По предварительным данным, на борту находилось около 50 человек (точные данные устанавливаются). Известно о пребывании в самолете 42 пассажиров и 8 членов экипажа. Погибли 5 человек.

На месте происшествия работало руководство прокуратуры области, органов власти, милиции, МЧС.

Продолжается осмотр места происшествия, проводятся другие первоочередные следственные действия. Работает следственно-оперативная группа в состав которой включены следователи органов милиции, прокуратуры и СБУ.

Сведения о факте авиакатастрофы внесены в Единый реестр досудебных расследований квалификацией ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Расследование находится на личном контроле прокурора Донецкой области.