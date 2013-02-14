Медики предупреждают об особенностях ОРВИ у детей

По словам медиков, такие случаи в последнее время – не единичны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Так, 10 февраля в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1 были госпитализированы три воспитанника детского сада с жалобами на повышение температуры и тошноту. У всех них было диагностировано ОРВИ.

В профильном департаменте призывают родителей быть внимательными к состоянию своих детей и советуют не пытаться лечить их самостоятельно. В случае, если у ребенка повысилась температура, боль в животе и тошнота, необходимо, не тратя попусту время, обращаться к врачам.