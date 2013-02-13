Посреди Черкасс на стоянке возле ТРЦ взорвали боевую гранату

В центре Черкасс сегодня днем возле торгово-развлекательного центра «Крещатик Сити» специалисты взрывотехнической службы НИЭКЦ УМВД в Черкасской области взорвали боевую гранату Ф-1, которую обнаружили на автостоянке возле торгового центра.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в 11.25 в Сосновский райотдел милиции города Черкассы позвонил по телефону мужчина и сообщил, что, выезжая с парковочной площадки возле торгово-развлекательного центра «Крещатик Сити», он наехал колесом своего авто на какой-то подозрительный металлический предмет. Выйдя из машины, он увидел, что это граната Ф-1.

Оперативный дежурный срочно вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников, экспертов-криминалистов, работников МЧС и скорой помощи. С прилегающей территории были эвакуированы автомобили, опасную зону окружили работники милиции, движение пешеходов и транспорта было запрещено.

С учетом состояния гранаты, специалистами было принято решение не вывозить боеприпас на полигон, а взорвать на месте. Исходили также из того, что в распоряжении работников милиции есть спецтехника, которая позволяет обезвредить опасные объекты.

Используя специальное устройство, взрывотехники изъяли гранату и поместили ее в герметический контейнер, после чего взорвали.

Теперь работники милиции устанавливают личность владельца гранаты, который потерял или оставил ее на автопарковке в центре города.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Черкассах в подвале 9-этажного дома в Юго-западном районе города сантехники случайно нашли боевую противотанковую гранату.