Завтра будет облачно и туманно

Завтра, 14 февраля, в Украине ожидается облачная погода, без осадков. Лишь в восточных областях пройдет небольшой мокрый снег.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 0-4° тепла, в южных областях и на Закарпатье 3-8° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и области существенные осадки не ожидаются. Температура в Киевской области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-4° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.