Таможенники задержали машину с 3 миллионами спрятанных сигарет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, крупногабаритный автомобиль коммерческого назначения венгерской фирмы-перевозчика под управлением нашего соотечественника перевозил груз весом 402 кг из мукачевского предприятия. По информации Миндоходов, груз значился как «остатки непереработанных товаров для переработки» и «изделия из пластмассы для транспортировки комплектующих материалов».

Учитывая особенности конструкции этого транспортного средства и учитывая определенные риски, было принято решение о более тщательном досмотре грузовика, во время которого выяснилось, что вес груза значительно превышает заявленный.

После разгрузки всего имеющегося товара работники поста обнаружили скрытые от таможенного контроля табачные изделия торговых марок «L&M red label» иностранного производства без акцизных марок в количестве 3706 блоков, «Viceroy blue» отечественного производства - 80 блоков, «Viceroy red» отечественного производства - 2600 блоков, «Classic blue» отечественного производства - 3638 блоков и «Classic red» отечественного производства - 5958 блоков. Сигареты были запакованы в картонные коробки и обтянуты полиэтиленовой пленкой.

Как сообщили специалисты Миндоходов, сигареты могли быть фальсификатом, который мог нанести вред не только здоровью рядовых потребителей, но и репутации производителей этих торговых марок.

Теперь таможенники проводят учет и описание выявленных табачных изделий. По предварительной оценке, стоимость незаконного товара, который будет изъят, составляет 1,2 миллиона гривень.