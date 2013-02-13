Одесса хочет забрать из Киева Морскую администрацию

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением к вице-премьер-министру Александру Вилкулу, в ходе его рабочего визита в Одесскую область во вторник, 12 февраля, обратился заместитель председателя обладминистрации Петр Хлыцов.

Во время совещания по вопросам перспективного развития морского торгового порта "Южный" (Одесская обл.), на котором председательствовал А. Вилкул, заместитель главы области сказал: «Мы готовы предоставить для будущей госструктуры помещения, а кадровый потенциал специалистов морской отрасли Одесского региона может стать базой для формирования состава будущей организации».

А. Вилкул отметил, что особых возражений против такой постановки вопроса нет, однако он еще требует тщательного изучения.

Как сообщил УНИАН начальник управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации Александр Илько, поскольку крупнейшие порты Украины находятся в Одесском регионе, то и морская администрация должна находиться в Одессе.

Он сообщил, что на территории региона действуют восемь морских портов, через которые проходит более 70% всех морских перевозок Украины.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины была создана в Киеве со вступлением в силу закона о морпортах (вступил в силу 27 июня 2012 года). На нее возложено эффективное управление стратегическими объектами портовой инфраструктуры, обслуживание судов в портах и целый ряд других функций.