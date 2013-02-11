В Ровенской области отпраздновали 70-летие первого боя УПА

Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались с панихиды в местной Свято-Николаевской церкви УПЦ Киевского патриархата, а затем колонна участников акции двинулась к памятному кресту воинам УПА, куда были возложены венки и цветы, там же состоялся митинг.

В частности, отмечалось, что именно на этом месте 7 февраля 1943 года новосозданная сотня УПА под командованием сотника Григория Перегийняка («Довбенка-Коробки») разбила немецкий гарнизон и освободила городок от захватчиков. В бое принимали участие почти 150 повстанцев, очень многие из которых погибли.

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Возле мемориальной доски выступили председатель Володимирецкой районной организации ВО "Свобода" Владимир Савоник и непосредственный участник первого боя УПА Степан Бакунец ("Александр Шмалюх") – стрелок сотни Г.Перегийняка. В мероприятии также приняли участие представители общественности Володимирца, «свободовцы» из соседних городов - Кузнецовска, Дубровицы и Березного, а также представители областной организации ВО "Свобода". Ораторы напомнили присутствующим о ходе исторического боя, а С.Бакунец рассказал о малоизвестных деталях тогдашних событий.

Затем состоялась концертная программа в районном Доме культуры, где выступили хор УПЦ КП, барды Александр Задорожный и Владимир Пастушок, бандуристы Володимирецкой детской музыкальной школы, любительских коллективов "Заграва" (г. Кузнецовск) и "Не сельские музыки" (пгт Рафаловка).

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Комментируя событие, народный депутат Украины Олег Осуховский выразил надежду, что уже в ближайшем будущем такие чествования будут происходить на общегосударственном уровне.

"Это знаковое событие в истории борьбы за свободу Украины. Сегодня некоторые антиукраинские силы пытаются манипулировать историей и приуменьшить значение национально-освободительной борьбы Украинской Повстанческой Армии, но именно благодаря таким датам, как первый бой УПА, будущие поколения украинцев будут знать правду о тех непростых временах, о победе борцов за свободу нашего государства", – отметил О.Осуховский.