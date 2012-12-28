25% граждан Украины поддерживают признание ОУН-УПА (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 25 сентября – 5 октября 2012 г.

По сравнению с 2010 годом, количество сторонников идеи возросло с 20 до 23%, а противников уменьшилась с 61 до 51%. Также возросло количество не определившихся по данному вопросу.

Идея находит поддержку у более чем 60% жителей Западной Украины и около четверти жителей Центральной и Северной Украины. В то же время более половины жителей Востока, почти 70% Донбасса и Юга не поддерживает идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины.

Идею больше поддерживают в селах, чем в городах. Больше всего неопределившихся среди молодежи, среди людей старшего возраста самый высокий уровень неподдержки.

*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).