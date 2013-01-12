Глава УГКЦ: УПА подняла на флаг лозунг "За нашу и вашу свободу"

Об этом сказал Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) в интервью газете «День».

В частности, глава УГКЦ напомнил о феномене «лишнего» человека, который обрел четкие черты в ХХ веке. И сегодня, по его словам, привидения тоталитаризма возвращаются, тоталитарные идеологии входят в мышление в евразийском пространстве и, к сожалению, в пространстве украинском.

«Нас тревожит своеобразная радикализация общества, – сказал С.Шевчук. - Кто-то может говорить, что успех радикальных сил и группировок – это попытка украинцев жать таким способом на власть. Кто-то говорит, что это в известной степени - признак отчаяния украинского общества. И то и другое не может не тревожить. Но что тревожит меня как христианина, так это то, что где-то грубое давление или такая груба сила становится приемлемым средством для решения государственных, общественных и политических проблем».

«С этим мы никогда не можем согласиться. Нельзя решить проблемы демократического общества, унижая или игнорируя права и свободы какой-то части нашего общества», - цитирует С.Шевчука департамент информации УГКЦ.

«Вспоминаю, – сказал глава Церкви, – под каким лозунгом шло восстание польского народа в царской России в 1830 году: «За нашу и вашу свободу». Этот же лозунг был поднят на флаг Украинской Повстанческой Армии. Если мы сегодня в нашем обществе скажем: «За нашу, но не вашу свободу», тогда становимся на ложный путь. И поэтому каждая церковь всегда стремится и будет стремиться показать важность уважения к человеку даже тогда, когда он придерживается, возможно, других принципов, принадлежит к другой национальности, к другой религии».

«Потому что каждая тоталитарная идеология, в известной степени, творит феномен лишнего человека – кто-то лишний, кто не подпадает под чьи-то узкокорпоративные интересы. И это абсолютно ложный путь для развития гражданского общества», – подчеркнул Предстоятель УГКЦ.