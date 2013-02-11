3% украинцев верят в то, что нынешние богачи нажили свой капитал честно (опрос)

87% украинцев считают нечестным происхождение первого капитала большинства нынешних богатых людей в Украине, и только 3% уверены, что эти капиталы заработаны честным путем, благодаря таланту и новаторскому мышлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Перспективы модернизации в Украине и тенденции изменений общественного сознания» сообщил заведующий отделом истории и теории социологии Института социологии НАН Украины, доктор социологических наук Владимир Резник.

По его словам, согласно опросу, 14% населения соглашается с тем, что богатые люди в Украине «должны сидеть в тюрьме».

Большинство украинцев - 70% - считают, что богатые люди должны платить налоги, инвестировать в экономику и создавать новые рабочие места.

Еще 10% ожидает от богатых людей благотворительности и спонсорской деятельности.

В то же время, лишь 2% украинцев считают, что богатые люди должны идти в политику и управлять страной.