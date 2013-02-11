Медики говорят, что кальян значительно опаснее сигарет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, курение кальяна в последние годы получило довольно большое распространение среди населения Украины. Определенным образом это связано с надеждами потребителей, что это занятие менее вредное, чем курение сигарет и других табачных изделий.

Однако, сообщает Минздрав, еще в 2005 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что кальянний дым, как и дым других табачных изделий, содержит токсины, вызывающие онкологию легких и другие виды рака, а также сердечно-сосудистые, респираторные и прочие заболевания. При этом кальян из-за своих особенностей может представлять значительно большу опасность для здоровья, чем табак.

Во время курения кальяна табачная смесь нагревается с помощью горения угля, которое кладется сверху смеси. Поэтому курильщики кальяна (и окружающие их люди) вынуждены вдыхать не только продукты сгорания табачной смеси и угля, но и угарный газ. Угарный газ (моноокись углерода - СО) является токсичным веществом, которое в малых дозах вызывает головную боль, головокружение, а в больших дозах может привести к смерти. Исследования показали, что в выдохе курильщиков сигарет содержание СО в среднем в 10 раз выше, чем в выдохе некурящих, а в выдохе курильщиков кальяна он в несколько раз выше, чем в выдохе курильщиков сигарет. Из-за высокого содержания угарного газа у курильщиков кальяна (а также персонала баров кальяна) уже случались случаи головокружений и порой они нуждались в госпитализации и кислородной терапии. Однако и относительно небольшие дозы СО имеют много негативных эффектов. Исследования показали, что из-за обусловленной угарным газом гипоксии ухудшаются навыки управления автомобилем и поэтому курильщики кальяна имеют на 33% выше риск попадания в ДТП.

Кроме того, при горении угля в кальяне образуются еще и много канцерогенов, например, бенз(а) пирен и поли-ароматические углеводороды, а также тяжелые металлы, такие как свинец, кобальт и никель, которые приводят к опасным концентрациям этих вредных веществ в воздухе.

Дополнительная опасность курения кальяна заключается в том, что дым кальяна проходит через воду. Вода фильтрует незначительную частицу дыма, но 85% табачного дыма состоит из газов, которые не имеют цвета, вкуса и запаха и не задерживаются водой. Вода преимущественно фильтрует вещества, формирующие запах табачного дыма. Потому люди, которые сами не курят кальян, но находятся в задымленном помещении, не чувствуют опасности. Исследования показывают, что концентрации угарного газа в воздухе баров кальяна в несколько раз выше, чем в барах, где курят лишь сигареты. Концентрации мелких частиц, являющихся важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в воздухе баров кальяна вдвое выше, чем в воздухе баров, где курят другие табачные изделия.

Вода в кальяне охлаждает табачный дым, благодаря чему курильщики кальяна затягиваются глубже и токсичные вещества дыма попадают в нижние части легких, что повышает риск тяжелых респираторных заболеваний.