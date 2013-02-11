Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
09:46, 11 февраля 2013Общество
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В Украине сегодня ожидается ухудшение погодных условий.
На западе - сильный снег
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В частности, как говорится в сообщении, 11 февраля в Украине местами туман, видимость 200-500 м; в западной части сильный снег, в северных, Винницкой областях в отдельных районах налипание мокрого снега; днем в восточных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
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