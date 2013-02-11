Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, как говорится в сообщении, 11 февраля в Украине местами туман, видимость 200-500 м; в западной части сильный снег, в северных, Винницкой областях в отдельных районах налипание мокрого снега; днем в восточных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.