Киев пустит 15 миллионов на реконструкцию парков и зон отдыха

Согласно утвержденному Киевсоветом столичному бюджету, текст которого имеет УНИАН, на соответствующие работы планируется израсходовать в целом не менее 15 млн. грн.

В соответствии с документом, на реконструкцию парка Киото предусмотрено 7,5 млн. грн – 1,6 млн. грн на первоочередные работы и 5,9 млн. грн – на другие.

На реконструкцию парковой зоны вокруг озера Тельбин (ІІ очередь) планируется израсходовать 1,5 млн. грн, на работы по упорядочению зоны отдыха озера – 1,2 млн. грн.

На работы по реконструкции парка «Молодежный» в бюджете города предусмотрено 1,4 млн. грн; на реконструкцию парковой зоны по проспекту Маяковского и Площади Анкары (ІІ и ІІІ очереди) – 1,3 млн. грн; парка Партизанской Славы – 1 млн грн; парка «Нивки» - 900 тыс. грн; на реконструкцию парка вдоль ул. А.Малышко (Днепровский район) – 482 тыс. грн; парка отдыха у озера «Кирилловское» (Оболонский район) 280 тыс. грн; на реконструкцию парковой территории по ул. А.Ахматовой, 43 (Дарницкий район) - 1,7 млн. грн.

Кроме того, бюджетом столицы предусмотрены средства на продолжение реконструкций бульваров и улиц. Так, на обновление бульварной части ул. Маршала Тимошенко с устройством фонтанного комплекса запланировано освоить 690 тыс. грн; на работах по реконструкции улиц Верхний и Нижний вал – 2,6 млн. грн.

Также власти города планируют в этом году продолжить работы по реконструкции Андреевского спуска: 1 млн грн в бюджете предусмотрено на реконструкцию сетей, благоустройство и озеленение улицы с реконструкцией дорожного покрытия и 1,2 млн. грн – на реставрацию и ремонт фасадов зданий.