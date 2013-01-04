Разрешение на скандальное строительство возле озера Тельбин аннулировали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепровского района города Киева.

Как сообщается, приказ об аннулировании разрешения на строительство Инспекцией архитектурно-строительного контроля издан по результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой Днепровского района Киева относительно устранения нарушений градостроительного законодательства.

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Напомним, прокуратура Днепровского района обязала контролирующие органы проверить законность выделения земельного участка, передачи его в аренду и выдачи разрешения на начало выполнения строительных работ вдоль береговой линии озера. Поручение о проведении проверки дано Государственной экологической инспекции в г. Киеве, столичным инспекциям архитектурно-строительного контроля и сельского хозяйства.

*** По информации «Украинской правды», в четверг, 3 января, жители столичных Березняков, протестуя против строительства на озере Тельбин, перекрыли дорогу и снесли строительный забор.

”В акции приняли участие более 300 киевлян, которые в знак протеста против строительства в рекреационной зоне перекрыли автодорогу по улице Шумского и в очередной раз снесли забор, которым ограждена строительная площадка”, - говорится в сообщении.

Акция против застройки озера Тельбин носит бессрочный характер. Жители Березняков и все небезразличные киевляне обещают, что будут стоять, пока Киевсовет на ближайшем пленарном заседании не вернется к вопросу отмены передачи земельного участка под строительство ООО ”Аквапарк”.

Как сообщалось ранее, столичное озеро Тельбин, что на Березняках, решили застроить жилыми домами. В ноябре возле водоема появился строительный забор и техника. После этого киевляне уже выходили на акции протеста. В частности, уже разбивали забор на строительстве.