Уже 35 человек пострадали от укусов рыжего пса в Полтаве

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Упрвления МЧС Украины в Полтавской области.

По данным ведомства, в травматологическое отделение 1-й городской больницы по состоянию на 19.00 8 февраля обратилось 35 человек, из них 8 детей, которые накануне пострадали от укусов собаки.

Поиски собаки продолжаются. К отлову задействованы работники управления ветеринарной медицины Полтавы, сотрудники областного управления МЧС, милиционеры и коммунальщики.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в 18.30 служба МЧС в Полтаве получила сообщение из больницы о том, что к ним обратилось большое количество людей, пострадавших от укусов собаки. По состоянию на 8 февраля за медицинской помощью обратилось 28 человек, пострадавших от укусов, из них 7 детей. Собака нападает на людей в Киевском районе города, а именно в районе 25-й школы, улиц Нечуй-Левицкого, Шевченко, Коцюбинского, Тимирязева.