Украина в 2013 году может сократить импорт свинины





Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

«На сегодня украинцы потребляют 90% продуктов питания, произведенных в Украине. Это очень высокий показатель. Сегодня мы импортируем лишь экзотичные овощи, фрукты, рыбу и определенное количество мяса птицы и свинины. И в этом году мы сможем уменьшить импорт свинины на 40%», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Украины Н.Присяжнюка.

По его словам, реализация такой задачи предусмотрена и в Государственной программе активизации экономики на 2013-2014 годы, одним из исполнителей которой станет Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, при этом в структуре потребления доля импортированного в Украину мяса и мясопродуктов снизится с 17% до 7%. Увеличение отечественного производства мяса состоится как за счет внедрения новых технологий и модернизации существующих производств, так и за счет строительства новых предприятий.

В частности, отмечается в сообщении, Государственной программой активизации экономики на 2013-2014 годы предусмотрено построить и реконструировать 153 животноводческих комплекса. Кроме того, в 2013 году государство будет поддерживать единоличников и владельцев семейных ферм, чтобы нарастить производство свинины и повысить ее товарность.

«Чрезвычайно важным вопросом остается поощрение сельхозпроизводителей строить, реконструировать и модернизировать животноводческие комплексы. Потому в 2013 году мы направим часть средств таким образом, чтобы мотивировать сельхозпроизводителей строить новые фермы», - сказал министр.

Кроме того, согласно сообщению, в текущем году государство будет стимулировать производство животноводческой продукции хозяйствами населения, продолжать оказывать весомую государственную поддержку единоличникам, в частности, за содержание молодняка крупного рогатого скота. Все это обеспечит увеличение производства животноводческой продукции, будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе, а также даст возможность развить инфраструктуру села и улучшить социальную сферу.

«Существующие и новые формы поддержки владельцев семейных ферм будут побуждать их увеличивать производство животноводческой продукции, в частности, качественной свинины, и повышать ее товарность», - отметил Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина по итогам текущего года может увеличить поголовье свиней на 11% по сравнению с 2012 годом - до 8,4 млн голов, при условии сокращения импорта свинины на 50%. По оценке экспертов ассоциации, ограничение импорта при одновременном росте собственного поголовья позволит украинским животноводам в текущем году выйти на минимальный уровень рентабельности.

По данным ассоциации, стремительное увеличение импорта свинины в Украину до 203,7 тыс. тонн в 2012 году с 86,2 тыс. тонн в 2011 году привело к убыточной работе предприятий сектора.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году производство свинины свежей или охлажденной в Украине сократилось к 2011 году на 7,1% - до 171 тыс. тонн. Производство замороженной свинины снизилось на 13,9% - до 7 тыс. тонн.