Министерство: цена на сахар несправедливая и такой останется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк на брифинге в Кабинете министров.

«Повысить цену на сахар без экономической мотивации мы не можем. Мы понимаем, что оптовая цена в 4,20 грн\кг невозможна, но у нас нет рычагов (чтобы изменить ее - УНИАН). Поэтому мы говорим о сбалансировании, о прогнозных балансах посева площадей сахарной свеклы для производства сахара и переработки на биотопливо», - сказал министр.

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При этом он допустил, что существующую цену, возможно, придется не повышать, а снижать, дабы упредить возможные налоговые риски для производителей. «Возможно, будем даже уменьшать минимальную закупочную цену, чтобы сахарозаводчики не попадали в налоговый коллапс», - отметил министр.

Он также обратил внимание, что на рынке сахара весьма актуальным является вопрос поиска рынков сбыта продукции. «Большой вопрос – внешние рынки. Нам удалось проэкспортировать 400 тонн сахара, однако многие рынки для нас по-прежнему запретны из-за существующих на них высоких ввозных пошлин, и мы постоянно в поисках новых рынков», - обратил внимание министр.

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Как сообщал УНИАН, украинские сахаропроизводители завершили сезон, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахзаводов составил 2,2 млн тонн. Эти объемы полностью обеспечивают внутреннюю потребность в сахаре, которая составляет 1,8 млн тонн.

Министерство аграрной политики Украины работает над освоением внешних рынков для украинской продукции и намерено помочь украинским производителям сахара выйти на перспективные рынки стран Африки и Азии. Экспортный потенциал составляет примерно 450-500 тыс. тонн.