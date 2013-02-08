Перевернулся пассажирский автобус Радехов-Львов: есть пострадавшие

Маршрутка перевернулась в кювет, в результате чего, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области.

По информации пресс-службы, ДТП произошло около 8 часов утра в райцентре Каменка-Бусская.

«Маршрутный автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. В настоящее время известно о четырех пострадавших, которые находились в автобусе. Они с травмами разной степени тяжести уже доставлены в Каменка-Бусскую центральную районную больницу. На месте происшествия работают соответствующие службы. Выясняются все обстоятельства ДТП», - сообщили в пресс-службе областного ГАИ.

По предварительной информации, автобус был заполнен пассажирами, поэтому не исключается, что количество пострадавших возрастет.